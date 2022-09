Best Case 29.08.2022

Lehrlinge im Recruiting

Mit brandaktuellen Auszügen aus der Jobselling-Studie 2022 auf der Recruiting Online Konferenz von Hokify zeigt Lifecreator CEO Heinz Herczeg Möglichkeiten auf, Lehrlinge besser ansprechen zu können.

#Konferenz #Studie #Lehrlinge #Recruiting







