Aktuell 20.06.2022

ITSM-Trends 2022

Benchmarking zu mehr Erfolg und viele andere Themen für das IT Service Management werden am 23.6. in Wien und online umfangreich abgehandelt.

Das aktuelle ITSM-Symposium kann kostenfrei besucht werden, eine Anmeldung ist erforderlich.



Details und Anmeldung



Einer der Referenten hat die Einladung in einem kurzen Video ausgesprochen:





#ITSM #Konferenz #Symposium #Trends #Einladung







