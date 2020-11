Best Case 19.11.2020

Politisches Leben und Wortspende: Matthias Strolz

Parteipolitisch hat er sich zurückgezogen, sein Leben bleibt aber durch und durch politisch. Und dann gibt es da noch eine Herzensangelegenheit, die er unterstützen möchte.





All das haben wir am Rande des Kongresses 'IT EAM' von con.ect erfahren, wo Matthias Strolz einen seiner motivierenden Auftritte als Keynote-Speaker gehabt hat. Mehr zur Keynote und dem Rest des Interviews gibt es daher auch dort zu finden:



conect.video



Aktuelle Buch-Projekte und Termine von Mattias Strolz sind auf seiner Website nachzulesen:



Strolz.eu





Weitere Links und Infos finden sich im Video.

